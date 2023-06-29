„Повеселиться назло врагу“. В сентябре на фестивале Station Narva выступят Иван Дорн, Acid Arab, Bazzoookas и Deki Alem

Acid Arab — парижская группа, которая под руководством диджеев и продюсеров Гвидо Миниски и Эрве Карвальо играет электронную танцевальную музыку и уже более 10 лет сводит с ума европейские фестивальные площадки и клубные залы пьянящим коктейлем из техно, эйсид-хауса, западной электроники и восточных звуков. Они создают музыку при поддержке аналоговых машин и не просто подмешивают восточные звуки к западным битам, но предлагают свой взгляд и собственную интерпретацию обеих культур.

„Фестиваль Station Narva — это всегда смелые решения, другие места, форматы, подходы. Возможность за несколько дней фестиваля продегустировать жизнь и музыку, найти новые любимые вкусы, ритмы, мелодии и чувства. А главное — он проходит внутри самого города, включая его горожан, здания, привычки и традиции в сам процесс. Стабильность, которая держится на команде из двух городов и большом желании делать не просто музыкальный фестиваль, но что-то большее. Фестиваль, который начинался с идеи, что Нарва должна стать культурной столицей Европы, продолжается и развивается — Narva is next‎“, — говорит член команды организаторов Station Narva Валерия Лаврова.

Фестиваль наполнит Нарву музыкой из Эстонии и из-за рубежа, пригласит вас открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города и обсудить с местными жителями условия жизни, культуру и бизнес Нарвы и Ида-Вирумаа. Основной площадкой музыкальной программы в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, станет центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva. Как вечером, так и ночью вы также сможете насладиться музыкальной программой в любимом арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарвы. Исполнители с по-настоящему особенным саундом выступят в Blackbox Vaba Lava Narva. Их объединяет индивидуальный подход к наследию и особый взгляд на будущее танцевальной (и не только!) музыки со всего мира.

Билеты на фестиваль Station Narva 2023 до 10 июля продаются по скидочной цене 35 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi . С сегодняшнего дня в Piletilevi также доступны билеты на отдельные дни музыкальной программы по скидочной цене 20 евро.





Deki Alem, дуэт шведских братьев-близнецов Сэмми и Джонни Беннеттов, довольно смело смешивает в своем музыкальном котле самые разнообразные ингредиенты из различных кухонь альтернативной музыки. Они склеивают рэп с драм-н-бейсом, гранжем и различными поджанрами танцевальной музыки, скрещивают теплое аналоговое звучание с панковской атмосферой. После своего дебютного EP Among Heads, спродюсированного LIOHN и Klahr (Drake, Lady Gaga, Swedish House Mafia), братья выступили на разогреве у Gorillaz и гастролировали по Нидерландам, Великобритании и Франции. В июне этого года они выпустили свой второй EP Fluent Stutter.





Иван Дорн, для которого это станет дебютным выступлением в Нарве, играет уникальная смесь хауса, поп-музыки, ню-диско 90-х, фанка и джаза. Все это в сочетании с безукоризненным чувством стиля, неоднозначными выступлениями и великолепными танцевальными движениями привлекло внимание к артисту. В прессе его подход называли „мостом между Aphex Twin, Kavinski и Фарреллом Уильямсом“. С начала войны в Украине Дорн проживает во Франции и предлагает своей публике и землякам возможность немного потанцевать и повеселиться назло врагу. Поднять боевой дух, исключающий капитуляцию.





В мае этого года нидерландская ска-рок-группа Bazzookas ошеломила публику своим выступлением на городской сцене в Творческом городке Теллискиви в рамках Tallinn Music Week. По их словам, они могут заставить танцевать „мужчину и женщину, молодого и зрелого, собаку и кошку, голландку и эстонца, таллиннца и нарвитянку“. Недавно они выпустили антивоенный сингл Fight the Monster, в записи которого принял участие Руслан Трочинский, известный по Svjata Vatra.



