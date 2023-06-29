„Повеселиться назло врагу“. В сентябре на фестивале Station Narva выступят Иван Дорн, Acid Arab, Bazzoookas и Deki Alem
Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 7 по 10 сентября, объявил исполнителей музыкальной программы. На шестом по счету мероприятии в приграничном городе выступят украинская поп-звезда Иван Дорн, французская электронная танцевальная группа Acid Arab, шведский рэп-дуэт Deki Alem и нидерландская ска-рок-группа Bazzookas. Среди эстонских артистов в программе заявлены певица родом из Нарвы IVI, а также альтернатив-RnB- и поп-исполнительницы manna и YASMYN.
Билеты на фестиваль Station Narva 2023 до 10 июля продаются по скидочной цене 35 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi. С сегодняшнего дня в Piletilevi также доступны билеты на отдельные дни музыкальной программы по скидочной цене 20 евро.
Фестиваль наполнит Нарву музыкой из Эстонии и из-за рубежа, пригласит вас открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города и обсудить с местными жителями условия жизни, культуру и бизнес Нарвы и Ида-Вирумаа. Основной площадкой музыкальной программы в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, станет центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva. Как вечером, так и ночью вы также сможете насладиться музыкальной программой в любимом арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарвы. Исполнители с по-настоящему особенным саундом выступят в Blackbox Vaba Lava Narva. Их объединяет индивидуальный подход к наследию и особый взгляд на будущее танцевальной (и не только!) музыки со всего мира.
„Фестиваль Station Narva — это всегда смелые решения, другие места, форматы, подходы. Возможность за несколько дней фестиваля продегустировать жизнь и музыку, найти новые любимые вкусы, ритмы, мелодии и чувства. А главное — он проходит внутри самого города, включая его горожан, здания, привычки и традиции в сам процесс. Стабильность, которая держится на команде из двух городов и большом желании делать не просто музыкальный фестиваль, но что-то большее. Фестиваль, который начинался с идеи, что Нарва должна стать культурной столицей Европы, продолжается и развивается — Narva is next“, — говорит член команды организаторов Station Narva Валерия Лаврова.
Acid Arab — парижская группа, которая под руководством диджеев и продюсеров Гвидо Миниски и Эрве Карвальо играет электронную танцевальную музыку и уже более 10 лет сводит с ума европейские фестивальные площадки и клубные залы пьянящим коктейлем из техно, эйсид-хауса, западной электроники и восточных звуков. Они создают музыку при поддержке аналоговых машин и не просто подмешивают восточные звуки к западным битам, но предлагают свой взгляд и собственную интерпретацию обеих культур.
Deki Alem, дуэт шведских братьев-близнецов Сэмми и Джонни Беннеттов, довольно смело смешивает в своем музыкальном котле самые разнообразные ингредиенты из различных кухонь альтернативной музыки. Они склеивают рэп с драм-н-бейсом, гранжем и различными поджанрами танцевальной музыки, скрещивают теплое аналоговое звучание с панковской атмосферой. После своего дебютного EP Among Heads, спродюсированного LIOHN и Klahr (Drake, Lady Gaga, Swedish House Mafia), братья выступили на разогреве у Gorillaz и гастролировали по Нидерландам, Великобритании и Франции. В июне этого года они выпустили свой второй EP Fluent Stutter.
Иван Дорн, для которого это станет дебютным выступлением в Нарве, играет уникальная смесь хауса, поп-музыки, ню-диско 90-х, фанка и джаза. Все это в сочетании с безукоризненным чувством стиля, неоднозначными выступлениями и великолепными танцевальными движениями привлекло внимание к артисту. В прессе его подход называли „мостом между Aphex Twin, Kavinski и Фарреллом Уильямсом“. С начала войны в Украине Дорн проживает во Франции и предлагает своей публике и землякам возможность немного потанцевать и повеселиться назло врагу. Поднять боевой дух, исключающий капитуляцию.
В мае этого года нидерландская ска-рок-группа Bazzookas ошеломила публику своим выступлением на городской сцене в Творческом городке Теллискиви в рамках Tallinn Music Week. По их словам, они могут заставить танцевать „мужчину и женщину, молодого и зрелого, собаку и кошку, голландку и эстонца, таллиннца и нарвитянку“. Недавно они выпустили антивоенный сингл Fight the Monster, в записи которого принял участие Руслан Трочинский, известный по Svjata Vatra.
YASMYN — RnB-певица, в жилах которой течет эстонско-доминиканская кровь. Ее сценические выступления описывают, как гипнотическую смесь современного RnB, трэпа, поп-музыки и хауса. Она приедет в Нарву вместе с группой, исполнит недавно ставший вирусным на YouTube сингл Only For You, а также другой материал с альбома, который выйдет в сентябре. Певица и сонграйтер IVI из Нарвы выступит со своей группой в Vaba Lava, порадуя публику своего родного города фьюче-бурлеском и ярким шоу в стиле 80-х. Также в этот вечер выступит manna — альтернатив-R'n'B-артистка, которая обладает сладким и воздушным вокалом, парящим поверх интенсивных басовых битов, наполненных магическими звуками.
На протяжении всего фестиваля будет проходить ряд мероприятий: ежедневные бесплатные концерты на городских сценах, публичные обсуждения, день предпринимательства, организованный в сотрудничестве с творческим центром OBJEKT, художественные выставки, экскурсии по приграничному городу и его окрестностям, совместное времяпрепровождение и ставший уже традиционным сытный завтрак по-нарвски, который завершит Station Narva 2023.
Фестивальные абонементы Station Narva 2023 продаются до 10 июля по скидочной цене 35 евро (после этого она поднимется до 45 евро) в интернет-магазине shop.tmw.ee и на Piletilevi. С сегодняшнего дня в Piletilevi продаются билеты на отдельные дни за 25 евро, которые позволяют насладиться музыкальной программой в Vaba Lava 8 или 9 сентября. Также в продаже есть абонементы мецената Station Narva по цене 100 евро.
Фестивальный абонемент, билет на отдельный день или абонемент мецената необходимо обменять на браслет в информационном пункте Station Narva. Вся программа фестиваля будет объявлена в течение июля и августа.
Station Narva организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Фестиваль поддерживают: город Нарва, Министерство культуры, Капитал культуры, Фонд интеграции. Партнеры по сотрудничеству: Vaba Lava Narva, Нарвская арт-резиденция (NART), Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR, Нарвский музей, Творческий кластер Ида-Вирумаа, Туристический кластер Ида-Вирумаа, центр неформального обучения VitaTiim и песенный конкурс Virumaa Suvesaund.