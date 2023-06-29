Праздник танца представит особенный состав музыкантов: смотрите, кто будет там выступать!

Ансамбль живой музыки начинает на стадионе Калев репетиции XIII Молодежного праздника танца „Мосты“. На этом празднике танца на стадионе Калев танцоров будет сопровождать ансамбль Матиса Лйема. Также со сцены прозвучат новые аранжировки песен в исполнении разных солистов и бэндов.

По словам музыкального руководителя XIII Молодежного праздника танца Матиса Лейма, музыканты начнут собираться в среду вечером, 28 июня. „Музыкальные репетиции начнем в 19:00 часов. Это будет последняя репетиция перед тем, как играть уже с танцорами“, сказал он. Также Лейма сказал, что репетиция важна прежде всего для того, чтобы адаптироваться к новой среде.

Музыкальный руководитель рассказал о том, что основная подготовка к празднику танца уже завершена. „В начале прошлой неделе прошел лагерь для бэндов, где мы всем составом репетировали композиции праздника. Также там прошли первые общие репетиции, чтобы во время праздника все было гладко“, сказал он. Музыкальный руководитель добавил, что в лагере для бэндов впервые встретились и другие солисты и бэнды. „У нас появилась такая приятная синергия и командный дух. Совместные репетиции, времяпрепровождение и шутки в лагере еще до начала праздника танца создали нам праздничное настроение“, сказал Лейма.

Матис Лейма рассказал, что музыкальная составляющая праздника танца очень разнообразна. „Кроме нашего бэнда многие другие солисты и бэнды исполнят различные композиции, также на сцену выйдет один хор малышей“, сказал Лейма. Он добавил, что на этом молодежном празднике прозвучит много новой музыки, так как некоторые аранжировки были сделаны специально для XIII Молодежного праздника „Мосты“. „Я сам также сделал аранжировки двух композиций, которые мы исполним на этом празднике танца“, поделился Лейма.