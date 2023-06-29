Праздник танца представит особенный состав музыкантов: смотрите, кто будет там выступать!
На стадионе Калев музыкальное сопровождение танцоров обеспечит ансамбль Матиса Лейма. Музыкальное сопровождение окажет также бэнд Duo Ruut. Также выступят бэнды Supernova и RÜÜT, а также солисты Мари Калкун, Ану Таул и Мари Юрьенс.
Ансамбль живой музыки начинает на стадионе Калев репетиции XIII Молодежного праздника танца „Мосты“. На этом празднике танца на стадионе Калев танцоров будет сопровождать ансамбль Матиса Лйема. Также со сцены прозвучат новые аранжировки песен в исполнении разных солистов и бэндов.
По словам музыкального руководителя XIII Молодежного праздника танца Матиса Лейма, музыканты начнут собираться в среду вечером, 28 июня. „Музыкальные репетиции начнем в 19:00 часов. Это будет последняя репетиция перед тем, как играть уже с танцорами“, сказал он. Также Лейма сказал, что репетиция важна прежде всего для того, чтобы адаптироваться к новой среде.
Музыкальный руководитель рассказал о том, что основная подготовка к празднику танца уже завершена. „В начале прошлой неделе прошел лагерь для бэндов, где мы всем составом репетировали композиции праздника. Также там прошли первые общие репетиции, чтобы во время праздника все было гладко“, сказал он. Музыкальный руководитель добавил, что в лагере для бэндов впервые встретились и другие солисты и бэнды. „У нас появилась такая приятная синергия и командный дух. Совместные репетиции, времяпрепровождение и шутки в лагере еще до начала праздника танца создали нам праздничное настроение“, сказал Лейма.
Матис Лейма рассказал, что музыкальная составляющая праздника танца очень разнообразна. „Кроме нашего бэнда многие другие солисты и бэнды исполнят различные композиции, также на сцену выйдет один хор малышей“, сказал Лейма. Он добавил, что на этом молодежном празднике прозвучит много новой музыки, так как некоторые аранжировки были сделаны специально для XIII Молодежного праздника „Мосты“. „Я сам также сделал аранжировки двух композиций, которые мы исполним на этом празднике танца“, поделился Лейма.
На празднике танца танцоров будет также сопровождать бэнд Duo Ruut. Одна из солисток этого бэнда, Катарийна Киви сказала, что XIII Молодежный праздник танца был очень долгожданным. „Мы очень рады быть частью такого большого и такого близкого нашим сердцам события, и в этот раз в совершенно новой роли. Мы с самого детства пели на праздниках песни, а в этот раз впервые мы сможем выступить и на празднике танца, где мы все-таки будем снова немного петь“, сказала Киви.
Вторая солистка бэнда Анн-Лисетт Ребане сказала, что подготовка к празднику танца началась несколько лет назад. Она добавила, что самые важные репетиции пройдут на этой неделе, когда первый раз молодые танцоры будут танцевать под их музыкальное сопровождение. „На этом празднике танца мы исполним и свою песню„Kost laaluq saaduq“, в целом на празднике прозвучит много красивой эстонской музыки“, сказала Ребане.
Помимо ансамбля Матиса Лейма и бэнда Duo Ruudu, на празднике танца выступят также бэнды Supernova и RÜÜT, а также солисты Мари Калкун, Ану Таул и Мари Юрьенс.