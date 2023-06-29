Моника Беллуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном

С момента расставания с Хеленой Бонэм Картер поклонники режиссера, чьи картины наполнены готическими образами и черным юмором, гадали, кто же станет следующей возлюбленной мультипликатора. В начале этого года поползли слухи, что 64-летний Тим Бертон увлекся одной из известных красоток Голливуда — Моникой Белуччи.

58-летняя актриса решила раскрыть перед поклонниками карты и официально объявила о романе. Она рассказала о чувствах к знаменитому режиссеру в большом интервью французскому журналу Elle. Моника признается, что возлагает большие надежды на зарождающийся роман и трепетно относится к партнеру.

„Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека. Я люблю его. Теперь я собираюсь встречаться с режиссером. Начинается еще одно приключение“, — заявила она.

Слухи о романе актрисы и режиссера поползли в феврале этого года, когда папарацци застукали пару, гуляющими по Парижу. Предполагается, искра между звездами вспыхнула во время 14 кинематографического фестиваля имени братьев Люмьер, который прошел осенью прошлого года.

Моника Белуччи 14 лет была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Их чету называли одной из самых стильных и красивых пар Голливуда. Актёры часто снимались вместе, но создать общий дом у артистов не получилось. Они постоянно находились в разъездах и редко виделись. „Венсан и я — два разных мира. Я не знаю его друзей, он не знает моих. У нас разная жизнь. Иногда я выхожу из своего мира, а он из своего, и мы встречаемся“, — делилась свободолюбивая звезда.