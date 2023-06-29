В Риге с большим концертом выступит белорусский певец Макс Корж

Макса Коржа называют „белорусским Эминемом“ и „голосом поколения“. Макс Корж – единственный исполнитель из Беларуси, который у себя на родине собрал стадион „Динамо Минск“ (35 тысяч человек). – самую большую площадку страны.

Концерт Коржа традиционно посетят гости из Украины, Беларуси, Польши, Испании, Франции, Великобритании и других стран.

Организаторы концерта сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днём и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж. Практически во всех зонах не осталось билетов несмотря на то, что увеличили площадку при переносе концерта на стадион „Даугава“, который во много раз больше предыдущего стадиона. Также преставтели мероприятия просят покупать билеты заблаговременно, так как может не хватить места и все билеты будут раскуплены гостями из-за рубежа.

— Концерт Макса Коржа — это не просто выступление, а настоящее шоу. На данный момент из множества стран Европы собирается световое и звуковое оборудование, пиротехника, а также масса экранов для того, чтобы с трибун отчетливо было видно происходящее на сцене. Я сначала не верил в эту затею со стадионом, но продажи показывают, что стадион „Даугава“ будет полностью продан, а это более 35 тысяч зрителей. Команда Коржа гарантирует новейшие технологии и спецэффекты - сообщают организаторы концерта.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на концерт доступны на официальной странице мероприятия www.korzhriga.lv.