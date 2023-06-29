Шоубиз
29.06.2023, 14:26

Активисты напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein

 
Rammstein company headquarters in Berlin
Rammstein company headquarters in Berlin
ФОТО: Christophe Gateau | Christophe Gateau/dpa

Неизвестные напали на штаб-квартиру немецкой рок-группы Rammstein в Берлине и разбили окна. Об этом информирует немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные полиции.

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, на здании появилась надпись „Не предоставлять сцену преступникам“.

В материале отмечается, что ответственность за инцидент взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Согласно их объяснениям, атака на штаб-квартиру рокеров была совершена в знак солидарности с женщинами, обвинившими ранее фронтмена группы Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах.

По данным издания, музыканты Rammstein пока никак отреагировали на инцидент.

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