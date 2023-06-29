29.06.2023, 14:26
Активисты напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein
Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, на здании появилась надпись „Не предоставлять сцену преступникам“.
В материале отмечается, что ответственность за инцидент взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Согласно их объяснениям, атака на штаб-квартиру рокеров была совершена в знак солидарности с женщинами, обвинившими ранее фронтмена группы Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах.
По данным издания, музыканты Rammstein пока никак отреагировали на инцидент.