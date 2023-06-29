Вторая жена Гуфа подает на развод

Долматов опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о каком-то проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай. Блогерша заявила, что ненавидит его.

„Никогда не попадайся мне на глаза. Позвони Азизе и не пиши сюда. Каким ты был, таким ты остался“, — написала Королёва.

После публикации переписки Долматов выложил реакцию жены на нее. Королева предположила, что певцу не нужна его дочь Тина, раз он показывает их конфликт на публику. Рэпер заявил, что ему нужна как дочь, так и его сын от Айзы — Сэм. Артист предложил супруге подружиться с его бывшей женой и „выезжать“ на нем до конца своих дней.

„Так смешно, что вам самое главное все в соцсеть с ней выставить. Наверное, чтобы потом на интервью позвали“, — заключила Королёва.

Королёва и Долматов уже находились на грани развода. 10 марта рэпер показал в социальной сети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет музыканта в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королёвой, но в мае супруги сообщили о примирении. Как оказалось, ненадолго.

Ранее Гуф был женат на Айзе Анохиной, затем состоял в отношениях с Кэти Топурия. Известно также о том, что у рэпера есть сын, который родился ещё до первого брака.