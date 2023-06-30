30.06.2023, 10:45
11 постов за полгода! Депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас рекламирует в соцсетях желтый диван. Законно ли это?(21)
ФОТО: | Anne&Stiil
Певица, жена бывшего премьера и ныне депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас (36) за последние полгода выставила в Instagram 11 фото роскошного горчично-желтого дивана. Возникает вопрос, может ли депутат одновременно сидеть на двух стульях - и в Рийгикогу, и примерять на себя роль инфлюэнсера, рекламирующего товары?
Депутат от Партии реформ Луиза Рыйвас живет насыщенной жизнью. Жена бывшего премьер-министра Таави Рыйваса занимается не только ежедневной работой в Рийгикогу, но и продвигает свою карьеру певицы.