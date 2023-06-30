11 постов за полгода! Депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас рекламирует в соцсетях желтый диван. Законно ли это?

Депутат от Партии реформ Луиза Рыйвас живет насыщенной жизнью. Жена бывшего премьер-министра Таави Рыйвас а занимается не только ежедневной работой в Рийгикогу, но и продвигает свою карьеру певицы.

Как инфлюэнсер она также сотрудничает с различными брендами, в последнее время с мебельным магазином Divasoft Furniture. В Instagram политика за полгода появилось целых 11 фото на диване горчично-желтого цвета, при этом везде отмечен аккаунт мебельного магазина.