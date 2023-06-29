Культура
29.06.2023, 15:00

Тарту 2024 начинает серию летних концертов c выступления хора из Харькова

 
ФОТО: Mana Kaasik | Tartu 2024

Культурная столица Европы Тарту 2024 в день города откроетсерию летних концертовгала-концертом, посвященным свободе, на котором выступит Украинский оперный хор. В течение следующих пяти недель среди прочих на городской сцене выступят группа Reket, Иво Линна, Герли Падар, Bedwetters и Даниэль Леви.

Серия летних концертов Тарту 2024 стартует в четверг, 29 июня в 19:00 часов вечера гала-концертом на бульваре Вабадузе, который на летнее время будет закрыт для автомобилей. Речь идет о поддержке Украины и украинцев, которые защищаются от полномасштабной военной агрессии России. Также концерт посвящен всем жителям Эстонии, которые в это трудное время поддерживают и помогают Украине.


В день города в Тарту выступит оперный хор Украинского государственного театра оперы и балета из Харькова. На сцену также выйдут певица Алика Милова, оперные исполнители Мирьям Месак (Байерская государственная опера), Элена Бражник, Янне Шевченко и Рейго Тамм (Национальная опера Эстония), а также дирижер Александр Бражник (Театр Ванемуйне) с Пярнуским городским оркестром.


Прозвучат известные классические композиции из опер и оперет. Вход на гала-концерт свободный для всех. Эстонское телевидение будет вести прямую трансляцию с концерта.


„Серия концертов Тарту 2024 будет разнообразной и придется по вкусу публике любого возраста“, сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью Тарту 2024 Марили Вихманн. В течение следующих пяти недель среди прочих на городской сцене выступят группа Reket, Иво Линна, Герли Падар,Bedwetters и Даниэль Леви.


На концертах, организованных Культурной столицей Европы Тарту 2024, выступят:

  • 29.06 – Гала-концерт Свободы

  • 6.07 – Reket

  • 13.07 – Иво Линна

  • 15.07 – Герли Падар

  • 27.07 – Bedwetters

  • 3.08 – Даниэль Леви

Культурная столица Европы Тарту 2024 представит полную культурную программу следующего года 19 октября. Открытие Культурной столицы Европы Тарту 2024 состоится 26 января 2024 года.

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