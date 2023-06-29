Тарту 2024 начинает серию летних концертов c выступления хора из Харькова

Серия летних концертов Тарту 2024 стартует в четверг, 29 июня в 19:00 часов вечера гала-концертом на бульваре Вабадузе, который на летнее время будет закрыт для автомобилей. Речь идет о поддержке Украины и украинцев, которые защищаются от полномасштабной военной агрессии России. Также концерт посвящен всем жителям Эстонии, которые в это трудное время поддерживают и помогают Украине.





В день города в Тарту выступит оперный хор Украинского государственного театра оперы и балета из Харькова. На сцену также выйдут певица Алика Милова, оперные исполнители Мирьям Месак (Байерская государственная опера), Элена Бражник, Янне Шевченко и Рейго Тамм (Национальная опера Эстония), а также дирижер Александр Бражник (Театр Ванемуйне) с Пярнуским городским оркестром.





Прозвучат известные классические композиции из опер и оперет. Вход на гала-концерт свободный для всех. Эстонское телевидение будет вести прямую трансляцию с концерта.





„Серия концертов Тарту 2024 будет разнообразной и придется по вкусу публике любого возраста“, сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью Тарту 2024 Марили Вихманн. В течение следующих пяти недель среди прочих на городской сцене выступят группа Reket, Иво Линна, Герли Падар,Bedwetters и Даниэль Леви.





На концертах, организованных Культурной столицей Европы Тарту 2024, выступят:



29.06 – Гала-концерт Свободы

6.07 – Reket

13.07 – Иво Линна

15.07 – Герли Падар

27.07 – Bedwetters

3.08 – Даниэль Леви

Культурная столица Европы Тарту 2024 представит полную культурную программу следующего года 19 октября. Открытие Культурной столицы Европы Тарту 2024 состоится 26 января 2024 года.