ФОТО | Тысячи танцоров приступили к репетициям танцевального праздника на стадионе „Калев“ под зорким взглядом Алара Кариса

По словам организационного руководителя танцевальной площадки Тео Кельманна, площадка уже была готова к приезду танцоров, и репетиции тысяч танцоров до сих пор проходят слаженно. „Все уже нашли свои места, и стадион стал идеальной колыбелью для танцев“, — сказал он.

Как отмечает редактор праздника танца Вайке Раясте, с точки зрения постановки сегодня тот день, когда все представление складывается целиком. „Хотя все виды танцев уже смогли отрепетировать на стадионе „Калев“ по отдельности, условия разных площадок для репетиций неизбежно отличаются – сегодня мы начнем сшивать все представление воедино со всеми видами танцев. Будет поставлен пролог, финал, а также подготовлены совместные номера“.

Также большая часть танцевальных рисунков, которые сегодня будут отшлифованы, уже закреплены репетициями. „В этом году представление станет особенным благодаря установленному на стадионе экрану, на котором видно поле, снятое сверху. Если раньше танцоры могли видеть рисунки только на более поздних фотографиях с дронов, то теперь они уже знакомы с рисунками. Это весьма полезное знание для молодежи“, — добавил Раясте.

Вчера вечером музыканты также начали свою работу на стадионе „Калев“, а на сегодняшних репетициях уже играет живая музыка. Аккомпанируют танцорам ансамбль Матиса Лейма, инди-фолк-группа Duo Ruut и солисты Мари Калкун, Ану Таул и Мари Юрьенс. Также выступят группы Supernova и RÜÜT.

Представления праздника танца „Мосты“ пройдут на стадионе „Калев“ 30 июня и 1 июля, главным постановщиком XIII Молодежного праздника танца является Агне Куррикофф-Херман.