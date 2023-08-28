Откровения жительницы Эстонии: я смирилась с тем, что в моей жизни секса больше не будет

На самом деле, нас с Айваром многое объединяет. Мы любим вместе готовить, пить вино и разговаривать о том, о сем. Мы читаем одни и те же книги, поэтому нам всегда есть что обсудить. Ходим в театр, в кино, на концерты. У нас обоих есть свои друзья и отдельные занятия. Я чувствую, что муж обо мне заботится, но в кровати мы не веселились уже годами. Кажется, уже пять или даже семь лет...

При этом у Айвара годами были отношения на стороне. Меня это сильно задевало. На волне кризиса среднего возраста у него были отношения с молодой коллегой. Он работает в большой фирме на важной должности. Там люди разного возраста, поэтому спрос достаточный. Теперь он в основном кувыркается с женщинами младше себя примерно на пять лет. В нашем возрасте и разница в 10 лет уже не имеет особого значения. Все идет по накатанной. Несколько месяцев есть любовница, потом это вскрывается. Я каким-то образом об этом узнаю, например, он оставляет компьютер открытым. Иногда удивляюсь, он делает это специально что ли? Следует скандал. Но он не делает попыток уйти к новой женщине.