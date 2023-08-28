28.08.2023, 20:47
Откровения жительницы Эстонии: я смирилась с тем, что в моей жизни секса больше не будет(8)
на чем держится брак - на влечении или привязанности?
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Мы в браке уже почти 30 лет, у нас есть двое взрослых детей. Я женщина, и наш возраст составляет в районе 60, чуть больше и меньше. Я смирилась с тем, что в моей жизни секса больше не будет.
На самом деле, нас с Айваром многое объединяет. Мы любим вместе готовить, пить вино и разговаривать о том, о сем. Мы читаем одни и те же книги, поэтому нам всегда есть что обсудить. Ходим в театр, в кино, на концерты. У нас обоих есть свои друзья и отдельные занятия. Я чувствую, что муж обо мне заботится, но в кровати мы не веселились уже годами. Кажется, уже пять или даже семь лет...