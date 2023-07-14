Новый проект! Керсти Кальюлайд пробует себя в новой роли(16)
Президент Керсти Кальюлайд пробует себя в новой роли. Недавно она сообщила, что запускает новый проект, которым оказался подкаст „Слово президента“.
По словам Кальюлайд, название подкаст получил от известной мелодии, созданной Арво Пяртом. „Мы запустили подкаст, чтобы предложить спокойную, но содержательную среду для обсуждения, которую было бы также интересно слушать. Послушайте и дайте знать, справились ли мы с заданием!“ - пишет бывший президент Эстонии.
В первом выпуске Кальюлайд с присяжным адвокатом и бывшим канцлером права Алларом Йыксом, Тынисом Лукасом, Тоомасом Кивимяги, Марью Лауристин и другими обсуждают происходившее - или до сих пор происходящее - в Рийгикогу. „Кризис? Демократия? Кризис демократии?“ - вопрошает Кальюлайд.
В апреле Кальюлайд нашла еще одну новую работу - концерн Alexela привлек ее как многолетнего эксперта по энергетике в совет предприятия: „Керсти Кальюлайд, с ее открытым и широким взглядом и четким почерком, как мыслитель изменений в области энергетики, значительно укрепит наши перспективы как компании, а, следовательно, и экономику Эстонии в целом“.
Все необходимые ссылки на подкаст „Слово президента“ - под постом ниже: