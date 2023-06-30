В Ласнамяэ вновь пройдет бесплатный парковый концерт

„Одна из целей юбилейной программы Ласнамяэ – предложить жителям и гостям района много разных возможностей для качественного проведения досуга. Другой целью является знакомство с районом, организациями и людьми, действующими в Ласнамяэ. Этих же целей мы пытались достичь, планируя серию парковых концертов. Инди-супергруппа Masha Ye — это коллектив из Ласнамяэ, и они рады поделиться своим творчеством с нашими жителями“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В четверг, 13 июля, в 18 часов управа района Ласнамяэ организует бесплатный парковый концерт в парке Тондираба, по адресу ул. Варраку, 16. Для зрителей выступит инди-супергруппа Masha Ye.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Masha Ye, она же Мария Ефимова – фронтвумен и автор песен одноименной группы, социолог, школьный учитель и специалист по работе с молодежью. Первый концерт Masha Ye состоялся на фестивале Manka Boutique (2019).

Включающая более 50 различных мероприятий и событий юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь. Общую информацию о программе можно найти на сайте www.tallinn.ee/ru/lasnamäe и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии публикуется в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.