ФОТО | День города в Тарту: Алика и оперные солисты выступили вместе с хором из Харькова

Речь идет о поддержке Украины и украинцев, которые защищаются от полномасштабной военной агрессии России. Также концерт посвящен всем жителям Эстонии, которые в это трудное время поддерживают и помогают Украине.

В день города в Тарту выступил оперный хор Украинского государственного театра оперы и балета из Харькова. На сцену также вышли певица Алика Милова, оперные исполнители Мирьям Месак (Байерская государственная опера), Элена Бражник, Янне Шевченко и Рейго Тамм (Национальная опера Эстония), а также дирижер Александр Бражник (Театр Ванемуйне) с Пярнуским городским оркестром.

В течение следующих пяти недель среди прочих на городской сцене выступят группа Reket, Иво Линна, Герли Падар, Bedwetters и Даниэль Леви.