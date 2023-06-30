Мадонну выписали из больницы, но в плохом состоянии

Певица была госпитализирована в минувшие выходные, и ее менеджер сообщил, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась непрерывная рвота, и она до сих пор страдает от инфекции. Отмечается, что певица настолько больна, что не может вставать с постели.

Тем временем врач, медицинский корреспондент NBC Натали Азар предположила, что у певицы на фоне бактериальной инфекции мог развиться сепсис. Она уточнила, что чаще всего бактерии поражают легкие, мочевыделительную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт.

„Обычно врачи помещают человека в реанимацию в этом случае, если у пациента развился или может развиться сепсис, угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию“, — предположила она.

По словам Азар, Мадонну, скорее всего, будут лечить антибиотиками широкого спектра. При этом шансы певицы на выздоровление высоки, считает врач. „Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо“, — заключила она.

Издание Page Six также сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько серьезным, что ее близкие готовились к худшему.