Никита Малинин пожаловался на травлю в интернете

Малинина критиковали из-за славы отца — Александра Малинина. „Думал: „Я так старался искренне, был такой честный“. А тут: „Мажор. Такой-сякой, голоса нет, та-ся“. И все. Ты не понимаешь, как с этим жить“, — поделился музыкант.

Малинин также рассказал, что столкнулся со звездной болезнью после „Фабрики звезд“. „У меня какая-то гордыня перла, меня очень хорошо подкрутило. Я Никита Малинин!“ — вспомнил артист. Певец уточнил, что в период своей звездной болезни никому не хамил и старался относиться к людям вежливо. Его звездная болезнь проявилась в том, что он начал воспринимать себя по-другому. В этот период у Малинина появились недопонимания с отцом. „Я сбился с пути. Я забыл, кто я есть. Я забыл человеческое начало“, — рассказал певец.