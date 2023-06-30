ВМС Эстонии приглашают всех на праздник в Летной гавани

„Мы хотим приблизить военно-морские силы к людям и показать моряков, которые ежедневно защищают акваторию и побережье Эстонии, – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саська. – Это мероприятие отличается не только круглой датой, но и тем, что мы сможем показать новейшие корабли и подразделения“.

В день военно-морских сил в Летной гавани будут стоять минный тральщик Ugandi, патрульный катер Risto и патрульный корабль Raju, который вошел в состав ВМС в этом году. Все корабли, кроме катера, будут открыты для посещения.

Военные водолазы, береговая охрана и представители военно-морского училища покажут снаряжение и расскажут о своей работе. Также на месте можно будет увидеть мобильную радиолокационную станцию и технику дивизиона обеспечения.

Кроме эстонских моряков в мероприятии участвуют служащие в Эстонии морские пехотинцы США, ребята из молодежной организации Noored Kotkad и Департамент оборонных ресурсов.

Посетители дня военно-морских сил смогут посоревноваться в метании выброски, научиться плести морские узлы и позаниматься в мастерской. День военно-морских сил – бесплатное мероприятие для всей семьи. За отдельную плату доступна прогулка на морском такси.

Возрождение морских государственных учреждений Эстонии началось в 1990 году, когда в составе министерства путей и сообщения сформировали Эстонский департамент морских путей. Одновременно с этим в сфере ответственности министерства внутренних дел стали создаваться подразделения, которые должны были отвечать за охрану исключительной экономической зоны.

В 1991 году был сформирован Департамент по охране государственной границы Эстонии. Уже в следующем году он получил первые катера. Затем ведомство переименовали в Пограничный департамент, а в его составе в том числе появился отдельниый дивизион кораблей погранохраны.

Отправной точкой возрождения военно-морских сил можно считать 1 июля 1993 года – в генеральном штабе Сил обороны создали морской отдел, который и стал заниматься восстановлением э того вида вооруженных сил.

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