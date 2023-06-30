Сын Михаила Ефремова выпал из окна

Николай Ефремов выпал из окна со сковородкой в руках. По словам очевидцев, вероятно, он находился в наркотическом опьянении. Тем не менее, по данным канала Mash, в больницу актёр поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Сын Михаила Ефремова выпал с окна третьего этажа рано утром. Упав, он стал кричать и звать на помощь. По версии очевидцев, которые первыми заметили парня, он находился в неадекватном состоянии, будто под какими-то веществами. Рядом с Николаем лежала его подруга по несчастью — сковородка.

Ефремова положили в больницу. При падении он получил переломы бедра и костей таза. Ему уже сделали две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. От полученных травм у него открылось сильное кровотечение. По информации Mash, Николая ввели в кому. Есть вероятность, что он не выживет или останется инвалидом.

Николай Ефремов — второй сын Михаила Ефремова — от третьей жены, Евгении Добровольской. Всего же Михаил Олегович — отец шестерых детей от четырёх жён.