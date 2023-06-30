Звезде сериала „Молокососы“ и фильма „В отрыв“ проведут пикантную операцию ниже пояса

Дайер сообщил, что ему был поставлен диагноз гидроцеле – состояние, при котором жидкость скапливается в мошонке, приводя к несоразмерному увеличению органа. Актер утверждает, что его мошонка начала расти еще со времен подросткового возраста, что привело к тому, что его пенис стал напоминать „червяка на яблоке“. „Иногда я смотрю вниз на свою мошонку, и она выглядит как маленькая человеческая голова с волосками на макушке“, – сетует актер. „Это нужно исправить“, — добавил он.