Звезде сериала „Молокососы“ и фильма „В отрыв“ проведут пикантную операцию ниже пояса
Актер Дэнни Дайер, известный своими ролями в сериале „Молокососы“ и фильме „В отрыв!“, признался, что планирует пройти операцию на мошонке из-за врожденного заболевания, которое привело к ее необычно большому размеру. Об этом он рассказал актрисе Кэти Берк, цитируемой изданием The Sun.
Дайер сообщил, что ему был поставлен диагноз гидроцеле – состояние, при котором жидкость скапливается в мошонке, приводя к несоразмерному увеличению органа. Актер утверждает, что его мошонка начала расти еще со времен подросткового возраста, что привело к тому, что его пенис стал напоминать „червяка на яблоке“. „Иногда я смотрю вниз на свою мошонку, и она выглядит как маленькая человеческая голова с волосками на макушке“, – сетует актер. „Это нужно исправить“, — добавил он.
Согласно материалу The Sun, процедура уменьшения мошонки сводится к удалению избыточной жидкости через небольшой разрез или с помощью шприца. Актер же заявил, что во время процедуры уменьшения его мошонку якобы „вывернут наизнанку и взорвут“.