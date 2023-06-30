Умер обладатель „Оскара“ актер Алан Аркин
Умер американский актер Алан Аркин. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи актера. Ему было 89 лет.
Аркин умер 29 июня в своем доме в городе Карлсбаде (штат Калифорния).
Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке в семье художника и учительницы. В начале 1960-х годов он дебютировал на Бродвее, а за один из первых спектаклей получил премию „Тони“. В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии „Русские идут! Русские идут!“ актер получил „Золотой глобус“ и первую номинацию на „Оскар“.
Получить „Оскар“ Аркину удалось только в 2007 году — в номинации „Лучшая мужская роль второго плана“ за роль дедушки главной героини в фильме „Маленькая мисс Счастье“.
Среди других известных работ Аркина — сериал „Метод Комински“, фильм „Эдвард Руки-ножницы“, „Операция Арго“, „Гаттака“, „Уйти красиво“ и другие.