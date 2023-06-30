Умер обладатель „Оскара“ актер Алан Аркин

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке в семье художника и учительницы. В начале 1960-х годов он дебютировал на Бродвее, а за один из первых спектаклей получил премию „Тони“. В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии „Русские идут! Русские идут!“ актер получил „Золотой глобус“ и первую номинацию на „Оскар“.