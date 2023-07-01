Анастасия Волочкова показала очередного ухажера

На этто раз Волочкова показала своим подписчикам нового спутника, который прибыл к ней домой с подарком. „Дорогие мои друзья, я не знаю, как у вас начинается утро пятницы, а у меня утро начинается с того, что приехал Сильвериюш. И не с пустыми руками — с белыми розами. Радость моя, я тебя люблю!“ — отметила звезда.

Также Анастасия добавила, что вместе с мужчиной ждет гостей к себе на ужин. „Главный шеф-повар уже на месте. Кто будет в гостях, потом скажем. Такой красивый! У нас все прекрасно! И у нас накрыто все. Совсем скоро у Сильвериюша будет показ, и я буду в нем участвовать. Он рядом, все будет круто!“ — заключила артистка.