Анастасия Волочкова показала очередного ухажера(4)
Анастасия Волочкова может похвастаться насыщенной личной жизнью. И постоянно пользуется этой возможностью. Пользователи Сети шутят, что не успевают следить за ухажерами знаменитости, — иронизирует WomanHit.
На этто раз Волочкова показала своим подписчикам нового спутника, который прибыл к ней домой с подарком. „Дорогие мои друзья, я не знаю, как у вас начинается утро пятницы, а у меня утро начинается с того, что приехал Сильвериюш. И не с пустыми руками — с белыми розами. Радость моя, я тебя люблю!“ — отметила звезда.
Также Анастасия добавила, что вместе с мужчиной ждет гостей к себе на ужин. „Главный шеф-повар уже на месте. Кто будет в гостях, потом скажем. Такой красивый! У нас все прекрасно! И у нас накрыто все. Совсем скоро у Сильвериюша будет показ, и я буду в нем участвовать. Он рядом, все будет круто!“ — заключила артистка.