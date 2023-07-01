Висеть вниз головой и салфетки девственниц: методы омоложения российских звезд

35-летняя модель Оксана Самойлова показала свое новое приобретение – необычный тренажер, который, как она думает, укрепит ее здоровье. Модель опубликовала фото устройства и спросила поклонников, знают ли они, что это такое. В итоге Самойлова не стала долго томить и рассказала, что это инверсионный стол – устройство, позволяющее человеку висеть вниз головой. Сообщается, что данный тренажер устраняет боли в спине, улучшает кровообращение, повышает иммунитет.

Оксана уверена, что тренажер благоприятно повлияет на ее самочувствие. „Я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день“, — заявила избранница Джигана.

Однако приспособление довольно спорное. Перед его использованием лучше проконсультироваться со специалистом.

Андрей Малахов на шестом десятке выглядит лет на 35. Спорт и правильное питание — само собой, а вот о том, делал ли он уколы красоты и прочие манипуляции с лицом, до сих пор идут горячие споры. Вопреки распространенному мнению, что Андрей — завсегдатай косметологических кабинетов, экспериментальные способы помолодеть его, мягко говоря, удивляют.

В одном из последних выпусков шоу „Малахов“ ведущий рассказал о необычных салфетках, которые привезла его знакомая из Японии: „Это влажные салфетки для тех, кому за 65 лет. И сделаны они из ДНК девственниц! Не знаю уж, где они их столько набрали, но протираешь — и пахнешь молодостью“.



