Крис Эванс и Тэрон Эджертон объявили об уходе из соцсетей из-за страха зависимости
Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс вслед за звездой „Kingsman'a“ Тэроном Эджертоном заявил о решении отказаться от соцсетей. Об этом оба актера на прощание рассказали на своих страницах в Instagram.
29 июня Эджертон обратился к подписчикам с публичным обращением. Артист отметил, что благодарен им за поддержку, но принял решение на время отказаться от социальных сетей. Причиной своего решения он назвал страх зависимости „постоянного скроллинга“.
„Не то, чтобы я делаю какое-то значимое заявление, но просто хочу сообщить вам, что временно отказываюсь от соцсетей. Меня настораживает то, как много времени я трачу на постоянную прокрутку ленты в соцсетях, вместо того, чтобы посвятить это время общению с близкими, чтению и прочим вещам, которыми мне бы хотелось заниматься. Сейчас я чувствую, что из-за зависимости от соцсетей я отдалился от самого себя“, — написал Эджертон.
Скриншот публикации звезды „Kingsman'a“ репостнул Крис Эванс. Он отметил, что разделяет чувства коллеги и также принимает решение временно отказаться от соцсетей.
„Я бы не смог написать об этом лучше, но я в деле. Сделаю небольшой перерыв. Всех очень люблю“, — написал он.