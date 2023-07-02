Крис Эванс и Тэрон Эджертон объявили об уходе из соцсетей из-за страха зависимости

29 июня Эджертон обратился к подписчикам с публичным обращением. Артист отметил, что благодарен им за поддержку, но принял решение на время отказаться от социальных сетей. Причиной своего решения он назвал страх зависимости „постоянного скроллинга“.

„Не то, чтобы я делаю какое-то значимое заявление, но просто хочу сообщить вам, что временно отказываюсь от соцсетей. Меня настораживает то, как много времени я трачу на постоянную прокрутку ленты в соцсетях, вместо того, чтобы посвятить это время общению с близкими, чтению и прочим вещам, которыми мне бы хотелось заниматься. Сейчас я чувствую, что из-за зависимости от соцсетей я отдалился от самого себя“, — написал Эджертон.