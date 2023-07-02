Жена лежащего в коме сына Михаила Ефремова отреклась от него

„У меня нет супруга Николая“, — сказала Киселева, отвечая на вопрос о помощи мужу.

По данным источника, супруга Ефремова заявила, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в ПНД. Соседи также утверждают, что мужчина страдает от алкогольной зависимости и наблюдается у психиатра.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию. 31-летнему мужчине вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Сам Ефремов успел рассказать, что выпал из окна случайно и претензий ни к кому не имеет.