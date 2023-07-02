„На седьмом небе от счастья“: Зендая и Том Холланд решили жить вместе

По данным Geo News, стоимость особняка составила 3 миллиона фунтов стерлингов. Сообщается, что жилье звездной пары находится недалеко от дома родителей Тома. Влюбленные смогут переехать туда уже этим летом.

„Они на седьмом небе от счастья по поводу своего первого общего дома и вместе обустраивают его“, — рассказал инсайдер.

К слову, Холланд всерьез подошел к вопросу безопасности. „Том ясно дал понять, что хочет обеспечить высокотехнологичную безопасность по всему помещению, начиная с 8-футовых стальных ворот на подъездной дорожке“, —добавил источник.

Первые слухи о романе Тома Холланда и Зендаи появились еще в 2017 году после выхода в прокат картины „Человек-паук: Возвращение домой». Звезды, однако, опровергали эту информацию и утверждали, что они просто друзья. В июле 2021 года актеров поймали за поцелуями в машине, после чего СМИ и фанаты укрепились в догадках о том, что звезды встречаются.

Зендае ранее приписывали отношения с коллегой по сериалу „Эйфория» Джейкобом Элорди. Что касается Тома, то ранее он встречался с подругой детства Оливией Болтон — британкой, которая работает в сфере диджитал. Пара рассталась в начале 2020-го. Затем ему приписывали роман с актрисой Нади Паркс.