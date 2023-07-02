5 признаков того, что мужчине нужен только секс(2)
Не всем мужчинам нужно от женщины „только одно“. Но такие есть, и их принято называть „пикаперами“. Психотерапевт и сексолог Лариса Штарк рассказывает, как определить, что партнер не настроен на длительные близкие отношения.
Пикап (от англ. pick up — „подцепить“) — искусство знакомства с целью соблазнения, появившееся еще в 90-х годах, но до сих пор не теряющее популярности. Многие мужчины и сейчас используют приемы пикапа даже неосознанно, преследуя одну цель — получить секс без обязательств, не вовлекаясь в более близкие отношения.
„Нельзя сказать однозначно, что пикап — это плохо. Стеснительным мужчинам он помогает почувствовать себя увереннее, дает понимание, как знакомиться с женщинами, — объясняет Лариса Штарк. — Но есть те, кто использует его исключительно для удовлетворения своих нужд и самоутверждения“.
Такое поведение, кроме всего прочего, позволяет мужчине избегать близких отношений.
Потому что он не хочет или не может сближаться и нести ответственность за то, что происходит между ним и партнершей.
Рассказываем, как определить намерения такого мужчины и избежать страданий.
Признак 1: он позиционирует себя как „мужчину мечты“
Для этого он, как правило, хорошо изучает и чувствует потребности женщины, к которой обращается. Сначала он какое-то время будет наблюдать за девушкой, чтобы уловить, чем ее зацепить. Пикапер редко подходит знакомиться с тривиальными фразами, обычно он угадывает, чем лучше привлечь ее внимание: эрудицией, лестью.
При более близком общении он может отметить, например, что женщина мечтает о семье, и будет стараться обнадежить на этот счет, давать намеки, что тоже не против создания семьи. Очень помогает создать образ „идеального мужчины“ такие намеки: „Я ищу идеальную женщину“.
„Он может рассказывать, как его обижали, как плохо себя вели по отношению к нему предыдущие партнерши, — объясняет Лариса Штарк. — А женщины в целом — создания довольно жалостливые, всегда готовы поддержать и утешить. Плюс возникает логика: раз он со мной общается, значит, я и есть та самая идеальная партнерша — лучше его предыдущих“.
Вот и сформирован притягательный образ желанного мужчины, который понимает с полуслова и вроде как готов дать желаемое в отношениях.
Признак 2: делает отношения эмоционально перенасыщенными
В отношениях с таким мужчиной всегда накал страстей. Причем присутствует вся палитра эмоций: от эйфорических до негативных. Будет всё: и ревность, и негодование, и возмущение, и страх. И на фоне всего этого — особенно сладкими покажутся минуты примирения. Мужчина, дарящий такой фейерверк чувств, крепко привязывает к себе женщину.
„Дело в том, что люди сильнее ценят те отношения, в которые больше вкладывают времени, эмоций, — объясняет Лариса Штарк. — Женщине, так много пережившей рядом с этим партнером, будет сложно с ним расстаться“.
Поэтому сначала такой мужчина романтичен, предупредителен и внимателен. А потом внезапно пропадает, не звонит, никак не дает о себе знать.
Женщина в этот момент погружается в тревогу, боится потерять поклонника, каждую минуту думает, где он и что с ним. Через некоторое время он появляется вновь, и у него всегда есть убедительные объяснения: внезапная командировка, болезнь и так далее. Он весьма трогательно приносит извинения: дарит цветы, проявляет внимание.
Потом снова наступает романтический период, и снова внезапное исчезновение.
Мужчина создает такое ощущение: что он вроде бы и есть рядом, но в то же время его нет.
„Это все заставляет женщину постоянно думать о возлюбленном. Она обсуждает его поведение с подругами, пытается понять, что происходит, то злится, то грустит, то надеется, — говорит Лариса Штарк. — А вложив столько эмоций в эти отношения, ей жаль будет их разрывать, даже если они уже перестали ее радовать“.
Признак 3: он превращает себя в приз, за который нужно бороться
Пикапер постоянно понижает самооценку женщины. „Ну да, в твоем возрасте уже пора быть замужем“, „Твой поезд уходит“. Таким образом создавая в своем лице уникальный последний шанс, за который женщина просто обязана ухватиться.
Он может рассказать, что недавно в его жизни вновь появилась подруга, которую он когда-то любил, но с которой они расстались, и он страдал. И он теперь не уверен, ушли ли чувства к ней.
„Таким образом мужчина предлагает включиться женщине в конкуренцию за него: ей следует стать лучше, красивее, добрее, — объясняет Лариса Штарк. — Чаще всего это и происходит. Вложив уже столько сил и чувств, женщина начинает доказывать, что именно она достойна его любви больше“.
Признак 4: он держит дистанцию
Мужчина, не желающий близких отношений, быстро входит в физический контакт, но от личностного все время ловко дистанцируется.
Он может много и подробно спрашивать о женщине: как она живет, что происходит на работе, что ее печалит и радует. При этом о себе рассказывает крайне мало.
„Он подробно живописует свои переживания, но при этом может оставаться загадкой — где он работает и чем занимается, кто его друзья, есть ли у него семья, где он живет. Он вряд ли введет женщину в круг своих друзей и родственников“, — объясняет Лариса Штарк.
По сути, его настоящего в отношениях нет. Есть некий загадочный, но желанный персонаж, который не пускает женщину в свою жизнь.
Признак 5: он выглядит суперуверенным в себе
На этапе знакомства он старается максимально быстро сблизиться: стремится как можно скорее дотронуться до женщины (приобнять, взять за руку). На самом деле это довольно грубое вторжение в личное пространство.
„Мужчина, который стремится к близким отношениям, всегда немного робок, сомневается, идет на сближение постепенно, потому что знает: его тоже могут отвергнуть и ранить“, — объясняет Лариса Штарк. Эта искренняя неуверенность — на самом деле благоприятный знак.
А вот если он выглядит чрезмерно уверенным, ведет себя панибратски, нарушая психологические и физические границы женщины — стоит задуматься.
„Вообще, это довольно жестокое поведение, в котором не учитываются потребности женщины, — говорит Лариса Штарк. — Его не интересует, нравится ей его общество, ему не важны ее желания, наконец, он просто не проявляет уважения“.
Если внимательно присмотреться, все это подозрительно напоминает психологическое насилие.
„Человек, который уважительно относится к другим, всегда дает четкие сигналы и проводит границы, — объясняет Лариса Штарк. — Он говорит о своих желаниях, он вникает в потребности другого. Он не оставляет недосказанности: он довольно понятно выражает свою симпатию или ее отсутствие“.
Поэтому мужчина, который долгое время ведет себя как „собака на сене“ — не может определиться со своими чувствами, то пропадает, то появляется вновь, держа вас в постоянном напряжении — скорее всего, не готов к близким отношениям.
Чтобы жизнь не превращалась в страдания, как в анекдоте про чемодан без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко, вспомните: вы достойны уважения и внимания.
Поэтому лучше всегда быть в контакте с реальностью — вокруг нас много людей, в том числе и мужчин, не способных к близости. Не обманывайте себя и живите настоящим.
Постарайтесь и сами учиться входить в контакт со своей жизнью, переживаниями, людьми, которые вас окружают, даже если они не похожи на принцев из сказки! Может быть, тогда мужчинам легче будет проявлять свою истинную сущность, а не прикрываться маской.