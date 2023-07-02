5 признаков того, что мужчине нужен только секс

Вот и сформирован притягательный образ желанного мужчины, который понимает с полуслова и вроде как готов дать желаемое в отношениях.

„Он может рассказывать, как его обижали, как плохо себя вели по отношению к нему предыдущие партнерши, — объясняет Лариса Штарк. — А женщины в целом — создания довольно жалостливые, всегда готовы поддержать и утешить. Плюс возникает логика: раз он со мной общается, значит, я и есть та самая идеальная партнерша — лучше его предыдущих“.

При более близком общении он может отметить, например, что женщина мечтает о семье, и будет стараться обнадежить на этот счет, давать намеки, что тоже не против создания семьи. Очень помогает создать образ „идеального мужчины“ такие намеки: „Я ищу идеальную женщину“.

Для этого он, как правило, хорошо изучает и чувствует потребности женщины, к которой обращается. Сначала он какое-то время будет наблюдать за девушкой, чтобы уловить, чем ее зацепить. Пикапер редко подходит знакомиться с тривиальными фразами, обычно он угадывает, чем лучше привлечь ее внимание: эрудицией, лестью.

Потому что он не хочет или не может сближаться и нести ответственность за то, что происходит между ним и партнершей.

„Нельзя сказать однозначно, что пикап — это плохо. Стеснительным мужчинам он помогает почувствовать себя увереннее, дает понимание, как знакомиться с женщинами, — объясняет Лариса Штарк. — Но есть те, кто использует его исключительно для удовлетворения своих нужд и самоутверждения“.

Пикап (от англ. pick up — „подцепить“) — искусство знакомства с целью соблазнения, появившееся еще в 90-х годах, но до сих пор не теряющее популярности. Многие мужчины и сейчас используют приемы пикапа даже неосознанно, преследуя одну цель — получить секс без обязательств, не вовлекаясь в более близкие отношения.

В отношениях с таким мужчиной всегда накал страстей. Причем присутствует вся палитра эмоций: от эйфорических до негативных. Будет всё: и ревность, и негодование, и возмущение, и страх. И на фоне всего этого — особенно сладкими покажутся минуты примирения. Мужчина, дарящий такой фейерверк чувств, крепко привязывает к себе женщину.

„Дело в том, что люди сильнее ценят те отношения, в которые больше вкладывают времени, эмоций, — объясняет Лариса Штарк. — Женщине, так много пережившей рядом с этим партнером, будет сложно с ним расстаться“.

Поэтому сначала такой мужчина романтичен, предупредителен и внимателен. А потом внезапно пропадает, не звонит, никак не дает о себе знать.

Женщина в этот момент погружается в тревогу, боится потерять поклонника, каждую минуту думает, где он и что с ним. Через некоторое время он появляется вновь, и у него всегда есть убедительные объяснения: внезапная командировка, болезнь и так далее. Он весьма трогательно приносит извинения: дарит цветы, проявляет внимание.

Потом снова наступает романтический период, и снова внезапное исчезновение.

Мужчина создает такое ощущение: что он вроде бы и есть рядом, но в то же время его нет.

„Это все заставляет женщину постоянно думать о возлюбленном. Она обсуждает его поведение с подругами, пытается понять, что происходит, то злится, то грустит, то надеется, — говорит Лариса Штарк. — А вложив столько эмоций в эти отношения, ей жаль будет их разрывать, даже если они уже перестали ее радовать“.

Признак 3: он превращает себя в приз, за который нужно бороться

Пикапер постоянно понижает самооценку женщины. „Ну да, в твоем возрасте уже пора быть замужем“, „Твой поезд уходит“. Таким образом создавая в своем лице уникальный последний шанс, за который женщина просто обязана ухватиться.

Он может рассказать, что недавно в его жизни вновь появилась подруга, которую он когда-то любил, но с которой они расстались, и он страдал. И он теперь не уверен, ушли ли чувства к ней.