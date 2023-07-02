„В Эстонии умеют делать бизнес!“ Женя Фокин в шоке от цен на дождевики на Празднике песни

На проходящий в воскресенье Праздник песни среди прочих пришел и стилист Женя Фокин. Так как на улице льет как из ведра, Женя попытался пройти на Певческое поле с зонтом, но проблема в том, что туда с зонтом не пускают - только с дождевиком. А вот цена дождевика повергла блогера в шок.