„В Эстонии умеют делать бизнес!“ Женя Фокин в шоке от цен на дождевики на Празднике песни(20)
На проходящий в воскресенье Праздник песни среди прочих пришел и стилист Женя Фокин. Так как на улице льет как из ведра, Женя попытался пройти на Певческое поле с зонтом, но проблема в том, что туда с зонтом не пускают - только с дождевиком. А вот цена дождевика повергла блогера в шок.
Женя Фокин опубликовал в Instagram видео, на котором он показал свой зонт и пояснил, что с ним на Певческое поле попасть нельзя: „С зонтом туда нельзя, а в Эстонии умеют делать бизнес!“
После этого он показывает дождевик, который продается перед входом на Певческое поле. „За этот сделанный в Китае пластик нужно выложить 22 евро, - говорит блогер и смеется. - Без комментариев!“
Он также спрашивает у подписчиков, что они думают: „Не так уж и плохо“ или „Да ладно?!“ Пока побеждает последний вариант.