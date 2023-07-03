03.07.2023, 08:47
ФОТО | Где отдыхает премьер-министр? Кая Каллас посетила концерт в интересном месте в Копли(7)
ФОТО: Erakogu
Политикам тоже нужно отдыхать, и премьер-министр не исключение. В пятницу Кая Каллас посетила концерт известной эстонской группы в новом культурном пространстве, недавно открывшемся в Копли.
Каллас посетила концерт в честь 10-летнего юбилея группы Lexsoul Dancemachine, который проходил в Paavli Kultuurivabrik.
Paavli Kultuurivabrik - это новое культурное пространство в Копли, открытое на месте старого рыбного завода. Теперь там проходят концерты и фестивали.