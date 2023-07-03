Шоубиз
03.07.2023, 08:47

ФОТО | Где отдыхает премьер-министр? Кая Каллас посетила концерт в интересном месте в Копли

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ФОТО: Erakogu

Политикам тоже нужно отдыхать, и премьер-министр не исключение. В пятницу Кая Каллас посетила концерт известной эстонской группы в новом культурном пространстве, недавно открывшемся в Копли.

Каллас посетила концерт в честь 10-летнего юбилея группы Lexsoul Dancemachine, который проходил в Paavli Kultuurivabrik.

Paavli Kultuurivabrik - это новое культурное пространство в Копли, открытое на месте старого рыбного завода. Теперь там проходят концерты и фестивали.

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