Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Михалковым и Шахназаровым

По словам актёра, нежелание работать с кинематографистом совершенно не связано с политикой. Однако он признал, что у них с Михалковым разница во взглядах на работу.

„Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность“, — заявил Кяро.

Актёр рассказал, что однажды побывал на съемках проекта Карена Шахназарова и пообщался с командой режиссёра. После увиденного Кяро понял, что не хотел бы сотрудничать и с ним — и даже не пришёл на пробы.

„Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не моё, не живое“, — отметил артист.