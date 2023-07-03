Мик Джаггер женится на балерине, которая ему во внучки годится

Анонимный источник издания заявил, что Хэмрик продемонстрировала окружающим помолвочное кольцо на безымянном пальце и объявила о помолвке.

„Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена ​​с Миком. Она ясно дала понять, что ее кольцо — обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и все близкие очень взволнованы“, — рассказал инсайдер.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик начали встречаться в 2014 году — пару заметили в Цюрихе на балконе гостиницы. Незадолго до этого предыдущая возлюбленная артиста Лоурен Скотт покончила с собой.

Сейчас Джаггер и Хэмрик воспитывают общего шестилетнего сына Деверо. Мальчик появился на свет в декабре 2016 года и стал восьмым ребенком музыканта.