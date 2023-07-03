Николай Дроздов пожаловался на осложнения после переломов ребер

„Я не могу и полноценно дышать. Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу! А я же люблю петь, но пока об этом остается только мечтать“, — рассказал ведущий программы „В мире животных“. Говорит Дроздов тоже с трудом.

По словам телеведущего, он до сих пор ходит с катетером после перелома. Воспаление левого легкого до сих пор не прошло, и Дроздов находится под пристальным наблюдением врачей.

„Врачи говорят: перелом сложный, нужно время. Медики мне предложили специальный комплекс упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание. Я начинаю их постепенно осваивать. Но это только начало работы. Занимаюсь ими по мере возможности“, — отметил телеведущий.

29 января 86-летний Николай Дроздов оказался в реанимации с переломами восьми ребер. После некоторого времени в больнице телеведущий передвигался с помощью специальных палок, используемых для скандинавской ходьбы.