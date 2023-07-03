„От...сь уже!“: Ксению Собчак доконали вечные слухи о беременности

„Кто еще опять разглядел беременность?“ — написала подписчица. „[Отстаньте] от меня уже“, — ответила ей Собчак. Впрочем, куда сильнее читателей „зацепила“ котлета по-киевски. Причём досталось и от россиян, усмотревших реверансы в сторону Украины, и от украинцев, заподозривших оскорбление.

Это уже не первый раз, когда поклонники подозревают беременность у Ксении Собчак. В июле 2022 года в сети появился кадр, на котором у телеведущей виднеется живот. На фото супруга Константина Богомолова позировала в облегающем строгом костюме. Впрочем, слухи о беременности Собчак возникают с завидным постоянством.

Сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым — с 2013 по 2018 год журналистка состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Богомолов-младший ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.