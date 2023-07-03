Вас предупреждали! Арнольд Шварценеггер опасается реального восстания машин

Шварценеггер похвалил сценариста и режиссёра франшизы Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, „стало реальностью“. По словам актёра, Кэмерон настолько хорошо написал сценарий проекта, что стал „режиссёром номер один“ в мире.

„В „Терминаторе“ мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика“, — сказал Шварценеггер о событиях „Терминатора“.

Напомним, что в мае Джеймс Кэмерон сообщил о начале работы над сценарием нового „Терминатора“. Режиссёр хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, чтобы вдохновиться на написание сценария. Однако Арнольд Шварценеггер уже не намерен возвращаться к звёздной роли. „Франшиза не закончена. Но я закончил“, — заявил он. Впрочем, технологии уже дошли до возможностей воплотить на экране любого актёра в любом возрасте. Начиная с 4-й части „Терминатора“ на экране на некоторое время уже появлялся молодой Арнольд.