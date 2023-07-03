Список выступающих на Station Narva пополнила легенда британской электронной музыки UNKLE

Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни музыкальной программы Station Narva 2023 до 10 июля продаются по скидочной цене в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi.





Джеймс Лавель уже более 30 лет является законодателем вкусов и влиятельным музыкальным куратором мировой клубной культуры. В 1992 году он основал альтернативный хип-хоп и трип-хоп лейбл Mo’ Wax, на котором впоследствии вышел дебютный альбом Endtroducing…... первопроходца инструментального хип-хопа DJ Shadow. Вскоре после этого вместе с тем же DJ Shadow Лавель начал работу на альбомом проекта UNKLE, результатом чего стал LP Psyence Fiction (1998). В записи поучаствовали Ричард Эшкрофт, Майк Ди, Том Йорк и Майк Холлис. А создание следующих записей UNKLE, среди прочих, внесли свой вклад участники Massive Attack, Иэн Браун, Роберт Плант, Майкл Киванука, Брайан Ино и Джош Хомм.





Как диджей, Лавель работал в легендарных лондонских клубах, например, Fabric, играл сеты на всех шести обитаемых континентах и был одним из первых западных диск-жокеев, выступивших в Китае и Восточной Европе. Его диджейские сеты появлялись в нашумевшем сериале Global Underground (2002–2015), он создал саундтреки к сериалу-антологии Дэнни Бойла Trust и последнему показу ныне покойного гения моды Вирджила Абло Off-White на Неделе моды в Париже. Лавель курировал фестиваль Meltdown в 2014 году, а также выставки мультисенсорного искусства Daydreaming With…, в первую очередь Daydreaming With Stanley Kubrick в Сомерсет-Хаусе в 2016 году. Двухчасовой документальный фильм Мэтью Джонса „Человек из Mo' Wax“ (2018) рассказывает об извилистом творческом пути многогранного Лавеля.



