Список выступающих на Station Narva пополнила легенда британской электронной музыки UNKLE
Обновлен список исполнителей фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 7 по 10 сентября в Нарве. В пятницу, 8 сентября, с диджейским сетом в Blackbox Vaba Lava Narva выступит Джеймс Лавель, важнейшая фигура в мире современной клубной музыки, альтернативного хип-хопа и трип-хопа, сооснователь группы UNKLE и британского звукозаписывающего лейбла Mo' Wax.
Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни музыкальной программы Station Narva 2023 до 10 июля продаются по скидочной цене в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi.
Джеймс Лавель уже более 30 лет является законодателем вкусов и влиятельным музыкальным куратором мировой клубной культуры. В 1992 году он основал альтернативный хип-хоп и трип-хоп лейбл Mo’ Wax, на котором впоследствии вышел дебютный альбом Endtroducing…... первопроходца инструментального хип-хопа DJ Shadow. Вскоре после этого вместе с тем же DJ Shadow Лавель начал работу на альбомом проекта UNKLE, результатом чего стал LP Psyence Fiction (1998). В записи поучаствовали Ричард Эшкрофт, Майк Ди, Том Йорк и Майк Холлис. А создание следующих записей UNKLE, среди прочих, внесли свой вклад участники Massive Attack, Иэн Браун, Роберт Плант, Майкл Киванука, Брайан Ино и Джош Хомм.
Как диджей, Лавель работал в легендарных лондонских клубах, например, Fabric, играл сеты на всех шести обитаемых континентах и был одним из первых западных диск-жокеев, выступивших в Китае и Восточной Европе. Его диджейские сеты появлялись в нашумевшем сериале Global Underground (2002–2015), он создал саундтреки к сериалу-антологии Дэнни Бойла Trust и последнему показу ныне покойного гения моды Вирджила Абло Off-White на Неделе моды в Париже. Лавель курировал фестиваль Meltdown в 2014 году, а также выставки мультисенсорного искусства Daydreaming With…, в первую очередь Daydreaming With Stanley Kubrick в Сомерсет-Хаусе в 2016 году. Двухчасовой документальный фильм Мэтью Джонса „Человек из Mo' Wax“ (2018) рассказывает об извилистом творческом пути многогранного Лавеля.
Основной площадкой музыкальной программы в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, станет центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva. В обе ночи вы также сможете насладиться музыкальной программой в любимом арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарвы. Также на фестивале выступят анонсированные ранее артисты: украинская поп-звезда Иван Дорн, французская электронная танцевальная группа Acid Arab, шведский рэп-дуэт Deki Alem и нидерландская ска-рок-группа Bazzookas. Среди эстонских артистов в программе заявлены певица родом из Нарвы IVI, а также альтернатив-RnB- и поп-исполнительницы manna и YASMYN.
Помимо вечерней музыкальной программы, на протяжении всего фестиваля будет проходить ряд мероприятий: ежедневные бесплатные концерты на городских сценах, публичные обсуждения, день предпринимательства, организованный в сотрудничестве с творческим центром OBJEKT, художественные выставки, экскурсии по приграничному городу и его окрестностям, совместное времяпрепровождение и ставший уже традиционным сытный завтрак по-нарвски, который завершит Station Narva 2023. Вся программа фестиваля будет объявлена в течение июля и августа.
Фестивальные абонементы Station Narva 2023 продаются до 10 июля по скидочной цене 35 евро (после этого она поднимется до 45 евро) в интернет-магазине shop.tmw.ee и на Piletilevi. В Piletilevi продаются и билеты на отдельные дни за 20 евро (с 10 июля цена поднимется до 25 евро), которые позволяют насладиться музыкальной программой в Vaba Lava 8 или 9 сентября. Также в продаже есть абонементы мецената Station Narva по цене 100 евро. Фестивальный абонемент, билет на отдельный день или абонемент мецената необходимо обменять на браслет в информационном пункте Station Narva в фойе Vaba Lava Narva.