ВИДЕО | В Южной Корее робот дирижировал национальным оркестром

Двурукий робот, разработанный Корейским институтом промышленных технологий, дебютировал в Национальном театре Кореи, где выступают ведущие музыканты национального оркестра страны. Это первая попытка задействовать искусственный интеллект в Корее.

„Движения дирижера очень детализированы. Робот смог представить такие подробные движения намного лучше, чем думал“, — сказал Чхве Су Ен, который руководил выступлением вместе с роботом. Андроид руководил тремя из пяти произведений на концерте, включая одно, которым дирижировал совместно с Чхве.

Исследователь Ли Ен Джу, изучающий традиционную корейскую музыку, заявил что движениям робота, хотя и безупречно соблюдающему ритм, не хватало „дыхания“. Он отметил, что для музыки это довольно важно.

„Это был концерт, который показал, что роботы и люди могут сосуществовать и дополнять друг друга, а не заменять друг друга“, — сказал Чхве после выступления.