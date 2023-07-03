Американка забеременела по переписке

Невеста заключенного утверждает, что жених отправил ей свою сперму письмом. После этого женщина якобы сделала тест на овуляцию, а затем воспользовалась приспособлением, похожим на шприц с трубкой, чтобы самостоятельно себя оплодотворить.

Неша считает, что ей удалось забеременеть. Пользователи, посмотревшие ее видео, были удивлены этой историей, а некоторые попросили подробнее рассказать о процессе зачатия. „Скоро я выложу пошаговую инструкцию“, — дала обещание Неша.

В обычных условиях сперматозоиды, оказавшиеся вне организма человека, погибают в течение нескольких минут. Для более длительного хранения требуются сверхнизкие температуры, как правило, достигаемые за счет использования жидкого азота.