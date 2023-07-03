Режиссера Александра Митту госпитализировали с подозрением на инсульт

Режиссёр пожаловался медикам на слабость в руке и ноге. Бригада скорой помощи сочла состояние режиссера опасным. Было принято решение о немедленной госпитализации. Предварительный диагноз — инсульт.

В последние годы Митта борется с тяжелыми заболеваниями. У него даже была клиническая смерть — после операции на колене в клинике в Германии остановилось сердце. Тогда ему помогла вернуться к жизни супруга Лилия Майорова. В марте этого года Митта переболел коронавирусом. Медики посоветовали его единственному сыну Евгению максимально внимательно следить за здоровьем отца.

Александр Наумович Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента „Экипаж“ с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла в 1979 году. Также Митта снял такие картины, как „Друг мой, Колька!..“, „Звонят, откройте дверь“, „Гори, гори, моя звезда“, „Сказ про то, как царь Пётр арапа женил“, „Точка, точка, запятая“, „Сказка странствий“, „Шаг“, „Граница. Таёжный роман“, „Шагал-Малевич“.