В эту пятницу в Таллинне снова выступит российская инди-группа СБПЧ

Меняться, но не изменять себе, с каждым новым синглом пробовать и транслировать новое звучание — таково кредо группы „Самое Большое Простое Число“. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).

Последний раз группа выступала в Эстонии в августе 2022 года и это был их первый концерт в году. В марте того года СБПЧ отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны.