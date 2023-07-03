В эту пятницу в Таллинне снова выступит российская инди-группа СБПЧ(1)
7 июля в 19:00 в Paavli Kultuurivabrik в Копли состоится концерт инди-группы из России СБПЧ - Самое Большое Простое Число.
Меняться, но не изменять себе, с каждым новым синглом пробовать и транслировать новое звучание — таково кредо группы „Самое Большое Простое Число“. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).
Последний раз группа выступала в Эстонии в августе 2022 года и это был их первый концерт в году. В марте того года СБПЧ отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны.
В программе нового концерта композиции с нового альбома и конечно же старые добрые хиты.
Концерт проходит по адресу Паавли, 7 в Таллинне. Информация по билетам - здесь.