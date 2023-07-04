Звезды сериала „Игра престолов“ Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями
В семье британского актёра и его шотландской коллеги произошло пополнение. У Кита Харингтона и Роуз Лесли родился второй ребенок.
Кит и Роуз являются одной из самых скрытных звёздных пар Актёры стараются оберегать личную жизнь от лишнего внимания. Их знакомство произошло на съемках сериала „Игра престолов“ в 2011 году. Харингтон и Лесли сыграли влюбленных. Но если экранный роман прервался после точного попадания стрелой в героиню Лесли, то роман в жизни счастливо продолжился. Актёры перестали скрывать отношения лишь в 2017 году. Через год состоялась их свадьба в родном городе Роуз в Шотландии.
А сейчас супруги стали родителями во второй раз. Радостную новость сегодня сообщили представители 36-летнего артиста. Менеджер Харингтона не уточнил дату рождения малыша пары, зато рассекретил его пол. „Актеры рады, что в их семье появилась маленькая девочка“, - цитирует Page Six помощника Кита.
Харингтон и Лесли уже воспитывают 2-летнего сына. При этом молодые родители до сих не показали малыша публике и даже не раскрыли его имя.