Звезды сериала „Игра престолов“ Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

Кит и Роуз являются одной из самых скрытных звёздных пар Актёры стараются оберегать личную жизнь от лишнего внимания. Их знакомство произошло на съемках сериала „Игра престолов“ в 2011 году. Харингтон и Лесли сыграли влюбленных. Но если экранный роман прервался после точного попадания стрелой в героиню Лесли, то роман в жизни счастливо продолжился. Актёры перестали скрывать отношения лишь в 2017 году. Через год состоялась их свадьба в родном городе Роуз в Шотландии.