Шоубиз
04.07.2023, 10:27

Звезды сериала „Игра престолов“ Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

 
Kit Harington and Rose Leslie arrive for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York
Kit Harington and Rose Leslie arrive for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York
ФОТО: CAITLIN OCHS | REUTERS

В семье британского актёра и его шотландской коллеги произошло пополнение. У Кита Харингтона и Роуз Лесли родился второй ребенок.

Кит и Роуз являются одной из самых скрытных звёздных пар Актёры стараются оберегать личную жизнь от лишнего внимания. Их знакомство произошло на съемках сериала „Игра престолов“ в 2011 году. Харингтон и Лесли сыграли влюбленных. Но если экранный роман прервался после точного попадания стрелой в героиню Лесли, то роман в жизни счастливо продолжился. Актёры перестали скрывать отношения лишь в 2017 году. Через год состоялась их свадьба в родном городе Роуз в Шотландии.

А сейчас супруги стали родителями во второй раз. Радостную новость сегодня сообщили представители 36-летнего артиста. Менеджер Харингтона не уточнил дату рождения малыша пары, зато рассекретил его пол. „Актеры рады, что в их семье появилась маленькая девочка“, - цитирует Page Six помощника Кита.

Харингтон и Лесли уже воспитывают 2-летнего сына. При этом молодые родители до сих не показали малыша публике и даже не раскрыли его имя.

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