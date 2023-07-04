Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

„Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Тебя так глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш“, — написала дочь актера в соцсетях. Она не раскрыла подробности смерти сына.

Дрена — приемная дочь Де Ниро. Ее мать — первая жена артиста, актриса Дайан Эббот. Де Ниро удочерил Дрену после женитьбы на Эббот и дал ей свою фамилию. Биологического отца 55-летняя наследница Де Ниро никогда не видела.

Роберт Де Ниро сообщил в мае 2023 года, что стал отцом в седьмой раз. Отвечая журналисту ET Canada, сказавшему, что у актера шестеро детей, он ответил, что „вообще-то, семь“. 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма „Стажер“ в 2015 году.