Сын Михаила Круга решил продать половину дома, в котором убили певца

Воробьев выставил свою часть дома на аукцион за 30 млн рублей (около 300 тыс. евро по сегодняшнему курсу). Сын певца отметил, что будущий владелец может пользоваться любым помещением, так как комнаты в доме не поделены.

Воробьев решился на этот шаг из-за конфликта с тётей, сестрой певца, унаследовавшей вторую половину дома. По словам сына Круга, Ольга Медведева захотела стать собственницей всегда дома, чтобы делать на нем бизнес. Как заявил Воробьев, женщина хочет сдавать особняк посуточно и водить там экскурсии.

„Мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дёшево со словами: „Давайте уезжайте, вам этот дом неправильно достался. Я тут единственная хозяйка!“ — рассказал Воробьев.

1 июля 2002 года в этом особняке Михаила Круга застрелили. В этот момент дома находились его дети, жена и теща. Артист скончался в возрасте 40 лет. Певца убил член банды „Тверские волки“ Дмитрий Веселов — изначально вместе с сообщником Александром Агеевым они собирались лишь ограбить Круга.