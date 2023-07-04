Порнозвезда, оставшаяся без работы после перелома спины, придумала необычный способ заработать

В октябре 2022 года Чечик сломала позвоночник во время американского геймерского фестиваля TwitchCon. Во время мероприятия стримерам было предложено прыгнуть в бассейн с поролоновыми кубиками, чтобы затем „биться“ друг с другом в стиле гладиаторского поединка, и Чечик приземлилась на копчик.

Адриана рассказала журналистам, что уже несколько месяцев восстанавливается после травмы и ни физически, ни ментально не готова возвращаться к съемкам настоящего порно. Идея создать бота ей пришла, когда после получения травмы она общалась с поддерживающими ее поклонниками.

Вместе с чат-ботом Forever Voices AI она представила бота-компаньона со своим голосом, с которым можно вести непристойные беседы, подстраивающиеся под интересы собеседника.