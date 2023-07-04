В больнице рассказали о состоянии Александра Митты

„Состояние на сегодня оценивается как тяжелое, сознание ясное“, — уточнили источники. В больнице добавили, что Митта дышит самостоятельно.

Митта — режиссёр фильмов „Сказ про то, как царь Петр арапа женил“, „Сказка странствий“, „Экипаж“. В 2023 году кинематографист отпраздновал 90-летие.

Вчера Митта почувствовал себя плохо, его (по сообщениям телеграм-каналов) частично парализовало, пришлось вызвать скорую помощь. Ранее в марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию. Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт.