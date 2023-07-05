Американская звезда OnlyFans рассказала, как ее преследовал Александр из Эстонии: продал все на родине и пытался проникнуть в мой дом

Amouranth производит эротический ASMR-контент. Назвать ее звездой - ничуть не преувеличение, ведь в прошлом года она была женщиной-стримером на платформе Twitch с самым большим числом просмотров. Только лишь один OnlyFans якобы приносит ей в месяц 1,5 млн долларов. Число ее подписчиков достигает миллионов человек. Среди них был и 28-летний Александр из Эстонии.