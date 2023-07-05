Шоубиз
05.07.2023, 10:00

Американская звезда OnlyFans рассказала, как ее преследовал Александр из Эстонии: продал все на родине и пытался проникнуть в мой дом

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Amouranth ja eestlasest ahistaja
Amouranth ja eestlasest ahistaja
ФОТО: Delfi Meedia

Прошлым летом Александр из Эстонии купил билет в один конец в Хьюстон в США, чтобы найти и „сделать своей“ известную на весь мир стримера и звезду OnlyFans по имени Amouranth, и начал ее преследовать. Теперь Amouranth или Кейтлин Мишель Сирагуса (29) рассказала о том, что ей пришлось пережить, в подкасте „The Iced Coffee Hour“.

Amouranth производит эротический ASMR-контент. Назвать ее звездой - ничуть не преувеличение, ведь в прошлом года она была женщиной-стримером на платформе Twitch с самым большим числом просмотров. Только лишь один OnlyFans якобы приносит ей в месяц 1,5 млн долларов. Число ее подписчиков достигает миллионов человек. Среди них был и 28-летний Александр из Эстонии.

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