„А кто это?“ Никита Михалков по-хамски отреагировал на нежелание Кирилла Кяро работать с ним

„С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании“, — иронично заявил режиссёр.

Ранее Кирилл Кяро рассказал, что не хочет работать с Михалковым несмотря на желание посотрудничать в прошлом. Артист объяснил, что у них с режиссёром разные взгляды на мир. По словам актёра, он ничему не научится у звезды. Кяро считает, что между актёром и режиссёром должна быть искренность и откровенность.