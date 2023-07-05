05.07.2023, 10:33
„А кто это?“ Никита Михалков по-хамски отреагировал на нежелание Кирилла Кяро работать с ним(30)
ФОТО: Youtube
Режиссер Никита Михалков прокомментировал нежелание актёра Кирилла Кяро работать с ним. Михалков признался, что ничего не знал о Кяро до этой истории.
„С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании“, — иронично заявил режиссёр.
Ранее Кирилл Кяро рассказал, что не хочет работать с Михалковым несмотря на желание посотрудничать в прошлом. Артист объяснил, что у них с режиссёром разные взгляды на мир. По словам актёра, он ничему не научится у звезды. Кяро считает, что между актёром и режиссёром должна быть искренность и откровенность.