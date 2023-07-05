Дэниел Рэдклифф отказывается (пока) играть в сериале о Гарри Поттере

„Насколько я понимаю, история будет рассказана с самого начала. Я уверен, что создатели не захотят выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Желаю удачи в эстафете, но мне не стоит участвовать в этом“, — отметил Рэдклифф.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Главные роли в них сыграют новые актеры. Поклонники прочат главную роль Тоби Вульфу, роль Гермионы — Бронте Кармайкл, роль Рона — Джошуа Пикерингу. Некоторые из них утверждают, что в сериал вернется Том Фелтон — на этот раз в роли главы семьи Малфоев Люциуса. Теории фанатов телеканал HBO пока не подтверждает. Известно, что каждый сезон нового сериала будет основан на одной из книг Джоан Роулинг.