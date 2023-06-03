„Девчонки, жгите!“ Волочкова призвала женщин обнажаться и анонсировала „голую“ фотосессию(6)
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что позитивно относится к обнаженным фотосессиям. Волочкова считает, что если человеку „есть что показать“, то это даже хорошо. Более того, по мнению звезды, если женщине есть что обнажать, то стоит это сделать.
Волочкова привела в пример фотосессии британской модели Кейт Мосс, которая не раз позировала обнаженной.
Анастасия напомнила, что и классические художники всегда рисовали картины с голыми женщинами.
„Девчонки, давайте, жгите, потому что женская грудь — это красиво!“ — заявила балерина.
Волочкова также объявила, что в ближайшее время у нее пройдет фотосессия, где она предстанет голой. „У меня сейчас грядет фотосессия. Вы вообще там все с ума сойдете. У меня будет обнаженная фотосессия в стиле ню. Так мне точно есть что показывать“, — предупреждает артистка.