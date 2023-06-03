„Девчонки, жгите!“ Волочкова призвала женщин обнажаться и анонсировала „голую“ фотосессию

Волочкова также объявила, что в ближайшее время у нее пройдет фотосессия, где она предстанет голой. „У меня сейчас грядет фотосессия. Вы вообще там все с ума сойдете. У меня будет обнаженная фотосессия в стиле ню. Так мне точно есть что показывать“, — предупреждает артистка.