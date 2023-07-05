В Таллинне и Хаапсалу состоится гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior
Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне организацией DX ART. В концерте примут участие студенты балетных школ и молодые профессионалы из разных стран мира. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле 2023 года, окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Марины Кеслер, Виестурса Янсонса, Хелен Вейдебаум, а также иностранных хореографов Амалии Мындруциу (Румыния) и Саши Евтимовой (Северная Македония).
Гала-концерт будет состоять из двух отделений.
В первом отделении будет представлена композиция, состоящая из лучших отрывков балета Александра Глазунова „Раймонда“ - как в канонической хореографии Мариуса Петипа, так и в виде оригинальных номеров в постановке хореографа Дмитрия Харченко. Во втором отделении будет представлена новая постановка, основу которой составит балет Сергея Прокофьева „Золушка“.
Хореограф-постановщик - Марина Кеслер. Как и в предыдущие годы, в программе гала-концерта предполагается участие профессиональных балетных танцовщиков.
Этим летом гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior состоится уже в седьмой раз. Каждый год выбиралась определенная тема постановки. Хореографы обращались к романтическому балету и к балетному творчеству Петра Чайковского, к историко-бытовым танцам и к балетам на музыку Людвига Минкуса.
„В этом году выбор был сделан в пользу вершины творчества Мариуса Петипа - балета Александра Глазунова „Раймонда“, который впервые появился на балетной сцене в 1898 году. Можно по-разному относиться к сюжетной линии балета, но для меня музыка и хореография этого балета была близка многие годы. А еще это именно тот балет, в котором я впервые вышел на сцену Национальной оперы Эстонии будучи еще учеником второго класса Таллиннской балетной школы - поэтому я питаю к этому балету особые чувства. Безусловно, мы попытаемся использовать самые известные отрывки балета „Раймонда“, но финальная композиция родится только после того, как я встречусь с участниками мастер-классов и начну репетиции“ – так прокомментировал предстоящее мероприятие Дмитрий Харченко, который является постановщиком гала-концертов все последние годы.
Кайе Кырб, художественный руководитель концерта: „Мир балета наполнен чарующей красотой и очарованием. Я очень счастлива и горжусь тем, что мне предоставлена возможность обучать детей искусству балета и что я могу поделиться с ними своим умением и опытом. Верю, что балет делает мир светлее!“
Длительность мероприятия: 2,5 часа, с антрактом
Организатор мероприятия: некоммерческая организация DX ART.
Официальный сайт: www.tallinnballet.ee