В Таллинне и Хаапсалу состоится гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior

Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне организацией DX ART. В концерте примут участие студенты балетных школ и молодые профессионалы из разных стран мира. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле 2023 года, окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Марины Кеслер, Виестурса Янсонса, Хелен Вейдебаум, а также иностранных хореографов Амалии Мындруциу (Румыния) и Саши Евтимовой (Северная Македония).

Гала-концерт будет состоять из двух отделений.

В первом отделении будет представлена композиция, состоящая из лучших отрывков балета Александра Глазунова „Раймонда“ - как в канонической хореографии Мариуса Петипа, так и в виде оригинальных номеров в постановке хореографа Дмитрия Харченко. Во втором отделении будет представлена новая постановка, основу которой составит балет Сергея Прокофьева „Золушка“.

Хореограф-постановщик - Марина Кеслер. Как и в предыдущие годы, в программе гала-концерта предполагается участие профессиональных балетных танцовщиков.



Этим летом гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior состоится уже в седьмой раз. Каждый год выбиралась определенная тема постановки. Хореографы обращались к романтическому балету и к балетному творчеству Петра Чайковского, к историко-бытовым танцам и к балетам на музыку Людвига Минкуса.

