Возможный пострадавший от домогательств Кевина Спейси сравнил артиста с его персонажем-маньяком

Так о нем высказался один из мужчин, называющий себя жертвой домогательств Спейси — человек, который рассказал на камеру, что Спейси несколько раз потрогал его за интимные органы и шлепнул по ягодицам.

„Герой Спейси в „Семи“, вот он похож на него. Жутковатый. Но, может, не настолько плохой“, — говорит он на записи, продемонстрированной в суде. В фильме „Семь“ Дэвида Финчера, вышедшем в 1995 году, полиция охотится за персонажем Спейси, одержимым семью смертными грехами.

В ноябре 2022 года стало известно, что Кевин Спейси обвиняется в новых сексуальных домогательствах в Лондоне. 30 июня Спейси в британском суде предъявили обвинения по 12 случаям домогательств от новых предполагаемых жертв. Все обвинения относятся к 2000-м и 2010-м годам, когда Спейси был худруком лондонского театра Old Vic.