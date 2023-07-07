Шоубиз
07.07.2023, 12:04

Вдова Анатолия Архангельского: я сразу почувствовала, как его душа покинула тело

 (3)
ELU ON KARM: Anatoli Arhangelski Estonia laval "Pähklipurejas" ja nüüd Itaalias haigevoodis.
ELU ON KARM: Anatoli Arhangelski Estonia laval "Pähklipurejas" ja nüüd Itaalias haigevoodis.
ФОТО: Foto: Rünno Lahesoo, erakogu

В марте этого года после жесткой борьбы с прогрессирующей болезнью скончался артист эстонского балета Анатолий Архангельский. В свежем номере Naisteleht вдова Архангельского Марика Муйсте рассказывает, как смерть мужа повлияла на нее и детей.

„Я сразу почувствовала, как его душа покинула тело“, - говорит Марика в интервью. После смерти мужа она поняла, что должна разделить все этой с самой собой, она хотела быть лишь в одиночестве ил вместе с детьми. „Толик всегда с нами, сильнее всего я чувствую его присутствие в тишине“, - добавила Марика.

„У нас были красивые брак и семья, но что-то все же их разрушило. Мне очень жаль, что все закончилось слишком рано“, - вздыхает она.

Полное интервью можно прочитать в Naisteleht.

Анатолий Архангельский скончался 3 марта 2023 года.

В 2021 году стало известно о тяжелой болезни Архангельского - у него была прионная болезнь. Несколько лет его лечили в итальянской клинике, где он и скончался 3 марта 2023 года.

С 1996 года до самой болезни он был солистом эстонского национального балета. В 2022 году президент наградил его орденом Белой звезды 4 класса.

У Марики и Анатолия двое детей: 9-летняя София и 5-летний Симон.

Подробнее о его жизни и болезни читайте здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии