Вдова Анатолия Архангельского: я сразу почувствовала, как его душа покинула тело(3)
В марте этого года после жесткой борьбы с прогрессирующей болезнью скончался артист эстонского балета Анатолий Архангельский. В свежем номере Naisteleht вдова Архангельского Марика Муйсте рассказывает, как смерть мужа повлияла на нее и детей.
„Я сразу почувствовала, как его душа покинула тело“, - говорит Марика в интервью. После смерти мужа она поняла, что должна разделить все этой с самой собой, она хотела быть лишь в одиночестве ил вместе с детьми. „Толик всегда с нами, сильнее всего я чувствую его присутствие в тишине“, - добавила Марика.
„У нас были красивые брак и семья, но что-то все же их разрушило. Мне очень жаль, что все закончилось слишком рано“, - вздыхает она.
Анатолий Архангельский скончался 3 марта 2023 года.
В 2021 году стало известно о тяжелой болезни Архангельского - у него была прионная болезнь. Несколько лет его лечили в итальянской клинике, где он и скончался 3 марта 2023 года.
С 1996 года до самой болезни он был солистом эстонского национального балета. В 2022 году президент наградил его орденом Белой звезды 4 класса.
У Марики и Анатолия двое детей: 9-летняя София и 5-летний Симон.