„Совсем тронулась“: танцы полуголой Бритни Спирс заставили поклонников задуматься о ее диагнозе

На одном из недавних роликов Спирс почти три минуты исполняет танец в белой короткой блузке, ярко-розовых трусах и высоких белых сапогах. „Мария Ривер Ред“, — подписала свой пост исполнительница.

На другом видео Бритни оделась более закрыто — в длинное платье с глубоким декольте. Однако артистка постоянно задирала наряд и строила гримасы на камеру.

И на еще одном ролике Бритни станцевала для поклонников в короткой кофте и трусах. Во время своего домашнего выступления певица трясла головой, крутила ягодицами и трогала себя за грудь.

Пользователи Сети считают, что Спирс действительно нужна помощь. По их мнению, у знаменитости есть явные проблемы с головой. А ведь именно об этом и говорил отец Бритни, которого совсем недавно называли тираном. Похоже, общественное мнение понемногу меняется...